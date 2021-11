Marchetti: "Il Milan in Champions ha pagato la mancanza di continuità per tutta la gara"

Luca Marchetti si è così espresso sul Milan nel suo editoriale per TMW: "La serata regala al Milan, nonostante il pareggio con il Porto, ancora una speranza. Piccola, teorica, ma esistente. Ecco il fatto che sia teorica non significa che sia possibile. E’ stato tenuto in vita dal Liverpool, con la vittoria sull’Atletico. Dovrebbe fare 6 punti, e contemporaneamente il Porto dovrebbe perdere le prossime due. Entrambe dovranno giocare con Atletico e Liverpool… arrivate voi alle debite conclusioni… Ma giudicare la Champions del Milan non è soltanto guardare la classifica o capire se può essere promossa o meno. Intanto il girone dei rossoneri, dopo 7 anni di assenza, era terrificante. In più il Milan ha pagato esattamente quello che ha detto Pioli nel post partita: la mancanza di continuità anche all’interno della stessa partita. Non sono mancate le prestazioni, ma esattamente la continuità. La partita di Liverpool o quella in casa contro l’Atletico non sono state brutte partite. Il Milan, anche a Oporto, ha pagato molto gli episodi. E non bisogna dimenticare che il Porto, la squadra contro la quale il Milan avrebbe dovuto fare punti, sempre secondo la teoria, è una squadra che la Champions la gioca da anni e che lo scorso anno ha eliminato la Juventus. Abitudine a stare a certe latitudini. Il Milan si sta abituando adesso: un girone più abbordabile sarebbe stato più gradito ovvio. Certo, qualcosa in più magari poteva arrivare, soprattutto visto che in campionato il Milan ha una mentalità pazzesca. Manca ancora per averla anche in Europa, intanto prepariamoci a vivere il derby… dove l’Inter dovrà cercare di accorciare".