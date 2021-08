Marchetti: "Il Milan vede Adli più come centrocampista che come trequartista"

Luca Marchetti, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato dell'interesse del Milan per Yacine Adli. Dopo la nostra anticipazione di questa sera (clicca qui) anche il giornalista di Sky conferma l'idea del Milan sul ruolo del francese: "Ribadiamo il nome di Adli del Bordeaux, che può giocare anche da trequartista ma è considerato oggi dal Milan più come centrocampista. Qui il Milan ha a disposizione i soldi di Hauge, che oggi è stato ceduto all’Eintracht Francoforte. Non li spenderà tutti per un giocatore, li dovrà distribuire per i tre ruoli cercati: terzino, centrocampista e trequartista. Se trequartista e terzino arrivano in prestito allora l’investimento si può fare sul centrocampista".