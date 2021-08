MN - Milan, Adli più centrocampista che trequartista nelle idee dei rossoneri

Il centrocampista di qualità che cerca il Milan potrebbe essere Yacine Adli del Bordeaux . Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it il francese infatti nelle idee dei rossoneri sarebbe un rinforzo per la mediana e non per la trequarti, anche se Adli potrebbe essere schierato in più ruoli. Questo terrebbe ancora libera la casella del trequartista per gli ultimi giorni di mercato. Operazione Adli non semplice per i costi, ma dialogo in corso.

di Antonio Vitiello.