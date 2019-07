Marchetti: "Mercato dei portieri strano, se hai un titolare non ne prendi un altro. Ora le big d'Europa sono a posto tra i pali"

L'esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti ha parlato della cessione di Donnarumma: "Il Milan farà mercato indipendentemente dalla cessione di Donnarumma. La sua cessione va analizzata momento per momento. Il mercato dei portieri è strano, se si ha un titolare non se ne cerca un altro. Se si prende Donnarumma, lo si deve prendere per fare il titolare. Ora le più grandi squadre europee un portiere ce l’hanno. Il Milan non ci fa niente con lo scambio con Areola. Se lo dovesse vendere, innanzitutto farebbe una valutazione più alta rispetto a quella di Donnarumma e poi vorrebbe solo soldi. Donnarumma è uno di quei calciatori che permetterebbero al Milan di pianare il disavanzo nel modo più veloce possibile”