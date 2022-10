Marchetti: "Napoli conferma dopo il Milan: le buone idee hanno un peso"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In uno stralcio del suo editoriale per TMW, Luca Marchetti ha citato anche il Milan: "La costruzione, evocata soltanto, non basta. Figuriamoci se non arriva. Ecco perché il progetto del Napoli sembra avere una marcia in più. Oggi ci fa stropicciare gli occhi perché abbiamo “scoperto” anzi abbiamo avuto una conferma (dopo il Milan la passata stagione) che le idee (le buone idee) nel calcio hanno un peso. Che l’unità di intenti può esistere e aiuta nella costruzione di una squadra. Questo non significa che De Laurentiis, Spalletti e Giuntoli non abbiano mai bisticciato (anche perché sono tre caratteri niente male), ma che si è trovata una sintesi costruttiva, che poi ha portato frutti. Una sintesi che è riuscito a trovare Inzaghi con il suo gruppo. La reazione d’orgoglio dopo aver toccato il fondo o quasi si è vista tutta".