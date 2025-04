Marchetti: "Reijnders ha sfoderato una grande prestazione mettendo anche la ciliegina sulla semifinale"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, il giornalista di Sky Luca Marchetti ha parlato di Milan ricollegandosi all'importante vittoria nel derby di ieri sera che gli ha consentito di staccare il pass per la finale di Coppa Italia in programma il prossimo 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma contro (verosimilmente e molto probabilmente) il Bologna:

"Trovando un altro protagonista: Jimenez, ma Alex, determinante a destra. A farne le “spese” in questo nuovo assetto tattico poteva essere Reijnders, che si allontanava dalla zona più pericolosa del campo: ci ha pensato lui stesso a rimettere le cose a posto. Non solo ha sfoderato una grande prestazione in mezzo al campo, riuscendo a disorientare i suoi colleghi nerazzurri, ma andando a mettere la ciliegina sulla semifinale, con il 15esimo gol stagionale che lo certifica come miglior marcatore rossonero.

Una serata perfetta dicevamo: attenti in difesa, concreti a centrocampo, efficaci in attacco. Il Milan non ha mai barcollato, non è mai andato seriamente in difficoltà. Questo non significa che l’Inter non abbia avuto le sue occasioni (pensate alla traversa di Dimarco nel primo tempo o alla parata di Maignan nel secondo): le sliding doors della partita, gli episodi che possono indirizzare una gara in un verso o nell’altro. Ma di fronte a una squadra che ha provato a reagire e a creare difficoltà il Milan è rimasto ordinato, compatto, combattivo. Su ogni palla, su ogni respinta, pronto a chiudere spazi e a non farsi irretire dal palleggio e dal cambio campo dell’Inter [...]".