Marchetti su Correa: "Senza la cessione di Andrè Silva il Milan non ha potuto chiudere. Ora la situazione è diversa"

L'esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, ha parlato così della trattativa per Correa: “La situazione per Correa non è così fluida come qualche settimana fa. Dalla stretta di mano sui quaranta milioni, si è passati a un raffreddamento perché il Milan non avrebbe potuto chiudere perché era saltato Andrè Silva al Monaco. L’Atletico Madrid vorrebbe rinegoziare al rialzo il prezzo del giocatore. Il Milan, proprio perché non è ancora stato ceduto Andrè Silva, non si è fatto sentire col calciatore. La presenza dell’agente a Milano fanno pensare che un contatto ci sarà”