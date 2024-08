Marco Pellegrino lascia il Milan: ufficiale il prestito all'Independiente

Dopo le tante difficoltà arriva l'ufficialità: Marco Pellegrino lascia il Milan per approdare in prestito all'Independiente. Il club argentino sembrava aver definito il passaggio del difensore rossonero pià di un mese fa, poi il trasferimento è saltato a causa di difficoltà burocratiche. Ora, come si apprende dal post dei canali social del club, Pellegrino è ufficialmente un calciatore dell'Independiente in prestito fino al 2025, e aspetta solo che dall'Italia arrivi il CTI per giocare domani la sua prima partita.

Ecco il post: