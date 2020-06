Marco Rossi su Szoboszlai: "Speriamo che venga in Italia"

Marco Rossi, ct dell'Ungheria, è stato intervistato da GianlucaDiMarzio.com per parlare di Szoboszlai, centrocampista accostato anche al Milan: "Ha ancora ampi margini di miglioramento, soprattutto difensivi. Speriamo venga in Italia, potrebbe completarsi al meglio. Ha incredibile personalità, sa giocare con entrambi i piedi e ha grande visione di gioco. Andai a vederlo a Napoli in Europa League lo scorso anno, era arrabbiato con l’allenatore di allora che non lo aveva fatto giocare, mi colpì la consapevolezza che aveva, sapeva di poter giocare a quei livelli. Non parliamo di mercato quando ci sentiamo, mi interessa la sua continuità perché sarà il nostro futuro ed è importante che giochi. Se dovesse venire in Italia per fare panchina, egoisticamente gli consiglierei di restare al Salisburgo".