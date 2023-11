Marcolin: "L'area sanitaria fa una programmazione, come l'allenatore. Se è sbagliata, al Real ti mandano via"

Dario Marcolin, nel corso di Sunday Night Square, ha parlato del problema infortuni per il Milan. Il suo pensiero sulle colpe: "L’equipe fisica di un club ha una programmazione, fa un programma a lungo termine, così come l’allenatore fa un programma sulla preparazione fisica e arriva a giocare quelle partite in un modo, lo stesso l’area sanitaria fa una programmazione. Se quella programmazione risulta essere sbagliata, al Real Madrid ti mandano via. Quello è il punto".