© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto a Tutti Convocati, Luca Marelli ha commentato così il gol di mano di Udogie contro il Milan: "Ho apprezzato molto i toni di Maldini. Sul VAR utilizzato bene o male, non è usato male. Al 99% Udogie l'ha presa di mano. Non c'è l'immagine in 4K, ma si capisce che la deviazione è stata di braccio"