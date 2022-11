Marelli: "Contatto Tomori-Ikone? Per quanto mi riguarda non assegnare il rigore è la scelta più corretta"

Fonte: tuttomercatoweb.com

L'ex arbitro Luca Marelli, opinionista DAZN, ha così commentato gli episodi contestati in Milan-Fiorentina, iniziando dal presunto rigore per contatto tra Tomori e Ikone dopo un quarto d'ora di secondo tempo: "C'è un contrasto tra Tomori e Ikoné, tocca anche la gamba destra di Ikoné e secondo me è contemporaneo. Non interviene il VAR perché è una valutazione di campo. C'è molto da discutere, per quanto mi riguarda non assegnare il rigore è la scelta più corretta".