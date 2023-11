Marelli: "Il rigore dell'Udinese non andava fischiato. Ecco perché non è intervenuto il VAR"

vedi letture

Intervenuto a DAZN, Luca Marelli, ex arbitro, ha commentato così il rigore assegnato all'Udinese: "Rigore che non mi piace e che non andava fischiato. Quello che andiamo a vedere è l'intervento di Adli rischioso, ma il piede di Adli si appoggia davanti al piede destro di Ebosele. Forse tocca la punta, ma contatto troppo lieve. Perché il VAR non è intervenuto? Essendoci stato un minimo contatto, valutato in campo dall'arbitro, si è ritenuto di non intervenire".