Marianella: "Ad Italiano, Allegri e Motta, io per il Milan aggiungerei Farioli e Sarri"

Massimo Marianella, giornalista, si è così espresso a SkySport sulla scelta del prossimo allenatore del Milan: "Italiano oggi è uno dei migliori allenatori d'Europa. Non in Italia, ma in Europa. Ha fatto benissimo: ogni step della sua carriera, è stato una crescita. È un allenatore bravo sul campo, bravo nello spogliatoio dal punto di vista umano. Fatta questa premessa, oggi c'è una clamorosa distanza tra la società Bologna e la società Milan. Oggi la società Milan è abbastanza inesistente. Ad oggi non c'è Tare. La grande forza del Bologna è la società: c'è un poker di persone che ha reso questa squadra vincente. Tutto ciò che manca al Milan. È chiaro che il valore del Milan è diverso da quello del Milan, ma Italiano dovrebbe lasciare il certo per l'incerto. Se l'idea del Milan è Italiano, è una grande idea. Ad Italiano, Allegri e Motta, io aggiungerei Farioli e Sarri. Farioli potrebbe portare un calcio nuovo, entusiasmo, grande volontà. Con Sarri, ci sarebbe un progetto globale di gioco, di struttura, di esperienza: sarebbe una grande occasione per il Milan. Allegri per me andrà al Napoli. Sarri-Italiano-Farioli: si riempirebbero tutte le basi".

LE ULTIME SU ITALIANO AL MILAN

"Quello della scorsa settimana è stato soltanto un primo incontro interlocutorio, che ha permesso alle due parti di parlare meglio del progetto tecnico e dei prossimi passi. C’è la volontà reciproca di andare avanti insieme, anche perchè il Milan, interessato all’allenatore, non ha ancora affondato il colpo". Si legge così, sul sito di Gianluca Di Marzio, a riguardo dell'incontro che c'è stato oggi tra la dirigenza del Bologna e Vincenzo Italiano. Ma quindi? Che vuol dire? Il Milan, a cui Italiano piace, starà a guardare?

Come ha scritto Di Marzio, il colloquio a Casteldebole non è stato definitivo. E se non ci fossero stati problemi, Italiano avrebbe già rinnovato in data odierna con il Bologna, forte dell'entusiasmo per la Coppa Italia: un modo per sugellare, con grande spirito e felicità, un rapporto anche per il prossimo futuro. E, invece, il tecnico ex Fiorentina sta temporeggiando.

E sta temporeggiando perché vuole capire cosa gli offrirà il Milan. Il club rossonero, infatti, ufficializzerà Igli Tare come nuovo direttore sportivo nella prossima settimana. Ma, attraverso fonti indirette, ha già pre-allertato Italiano dell'interesse. Dunque, una volta che Tare si sarà seduto sulla poltrona di via Aldo Rossi, si potrà dare inizio ufficiale alla ricerca, affondando il colpo proprio su Italiano. Ecco perché l'attesa, ecco perché l'incontro interlocutorio. Nonstante Bologna sia una bellissima piazza, quando chiama il Milan...