Marianella: "Bisogna dare il merito al Milan per essere riuscito a trattenere uno come Leao al giorno d'oggi"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Massimo Marianella, intervenuto a Sky Sport 24, commenta così il rinnovo di Leao fino al 2028: “Bisogna dare merito al Milan per essere riuscito a trattenere un giocatore così al giorno d’oggi, con le sirene e le offerte che vengono dall’estero, che sono economicamente in questo momento più importanti di quanto le nostre squadre possano offrire. Evidentemente il Milan è riuscito a convincere il giocatore con il valore del Milan, con la serietà della società, ovviamente con dei soldi, non è rimasto gratis però sono certo che avrebbe potuto prendere di più da altre parti. Se è rimasto è perché il Milan, con la serietà professionale, il valore e storia della maglia, anche con un certo tipo di progettualità di cui avranno parlato con il giocatore stesso, che ha già vinto con il Milan, che sa di essere il giocatore più importante del Milan anche in prospettiva. Il Milan fa una gran cosa”.

Qual è il margine di crescita? “Chiedergli continuità. È chiaro che ogni giocatore se mette qualche gol in più è ben accetto, però gli devi chiedere continuità, che è quella che ad un ragazzo giovane è mancata. Dico giovane perché a volte l’età può portarti ad una gestione incostante del tuo talento, quindi gli devi chiedere di più. E comunque si tratta di un contratto lungo, fino al 2028, che tutela il Milan anche da queste famose sirene di cui parlavo, almeno economicamente. O tieni un giocatore così per tutto il suo percorso di crescita o magari fra due o tre anni puoi fare straordinariamente cassa”.