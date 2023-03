Marianella: "Deluso da De Ketelaere finora, mi aspettavo di più"

MilanNews.it

In merito alle difficoltà di Charles De Ketelaere, Massimo Marianella ha spiegato ai microfoni di Sky: "Mettere la maglia del Milan non è facile. Sono deluso finora dalla sua stagione, pensavo che con il suo talento in Italia potesse fare meglio prima. Bisogna dargli tempo, ma pensavo potesse dare qualcosa di più. Ibrahimovic lo può aiutare, ma non può bastare".