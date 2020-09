Marianella: "Ibra come LeBron James: non si accontenta mai"

Massimo Marianella di Sky Sport ha parlato della grande voglia di vincere di Zlatan Ibrahimovic: "E' la forza dei grandi campioni non accontentarsi mai. I grandi campioni di qualsiasi sport sono quelli che vincono il secondo campionato e pensano al terzo e così via. Non c'è tempo per festeggiare. LeBron James dice sempre: 'Mi prendo due giorni per festeggiare, tre per riposare e poi torno in palestra, perchè c'è un altro in giro per gli USA che può diventare più forte di me e questo non lo posso permettere'. Ibra è questo".