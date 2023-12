Marianella: "Ibra dovrà imparare il nuovo ruolo, ma è un ragazzo intelligente e saprà fare bene"

Il Milan si prepara a una delle partite più importanti e cruciali dell'ultimo periodo: la delicata trasferta inglese sul campo del Newcastle, con i rossoneri che sono obbligati a vincere e sperare di ricevere buone notizie dall'altra partita, quella tra Dortmund e PSG. La notizia di giornata vede il ritorno a casa di Zlatan Ibrahimovic, tra la felicità di tutti i tifosi rossoneri ed ex compagni di squadra. Infatti proprio Rafa Leao, recuperato per mercoledì, nelle ultime ore aveva postato una storia sul proprio profilo Instagram riguardante Ibrahimovic a San Siro nella sua, finora ultima presenza da rossonero.

A Sky Sport, queste le parole del giornalista e opinionista, Massimo Marianella nei confronti di Ibrahimovic e del nuovo ruolo che avrà nel Milan: "Ibra è un simbolo del recente Milan, ma per lui inizia ora una nuova sfida: dovrà imparare questo nuovo ruolo e compiti, è come un novellino in queste vesti, ma è un ragazzo intelligente e saprà sicuramente trovare un equilibrio come ha sempre fatto. Da calciatore è stato un campione assoluto, di vero talento, ma ciò che Ibra ha sempre dimostrato di avere è sicuramente la giusta intelligenza nelle situazioni più importanti. Per i tifosi rossoneri Ibra è un gran colpo".