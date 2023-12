Marianella sul ritorno di Ibra: "Elemento di peso come Maldini nella storia del Milan"

Il Milan si prepara a una delle partite più importanti e cruciali dell'ultimo periodo: la delicata trasferta inglese sul campo del Newcastle, con i rossoneri che sono obbligati a vincere e sperare di ricevere buone notizie dall'altra partita, quella tra Dortmund e PSG. La notizia di giornata vede il ritorno a casa di Zlatan Ibrahimovic, tra la felicità di tutti i tifosi rossoneri ed ex compagni di squadra. Infatti proprio Rafa Leao, recuperato per mercoledì, nelle ultime ore aveva postato una storia sul proprio profilo Instagram riguardante Ibrahimovic a San Siro nella sua, finora ultima apparizione in rossonero.

Ne ha parlato così a Sky Sport, il giornalista e opinionista, Massimo Marianella: "Il ritorno di Ibra al Milan è un fatto di peso, simbolico per la storia recente del Milan. Lo svedese è un'icona come Paolo Maldini, e per i tifosi rossoneri riavere un elemento così importante, seppur non più come giocatore, è una notizia rassicurante e che riporta più serenità all'ambiente".