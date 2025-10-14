Marilungo: "Modric mi ha impressionato contro Juventus e Napoli"

A margine del convegno "Il mercato e lo scouting internazionale. Dal settore giovanile alla prima squadra", Guido Marilungo, ex attaccante di Atalanta e Lecce, ha parlato così a tuttomercatoweb.com degli attaccanti italiani: "Gli attaccanti italiani li vedo bene. Ci sono Pio Esposito, Camarda che sono sul trampolino di lancio poi ci sono i 'soliti' Kean, Retegui, sta venendo fuori qualcosa di buono".

Durante l'ultimo mercato estivo in Serie A sono arrivati due campioni come Luka Modric al Milan e Kevin De Bruyne al Napoli. Marilungo ha scelto il suo preferito: "Modric o De Bruyne? Modric. Onestamente mi ha impressionato nelle partite con Juventus e Napoli. Che sapesse giocare a calcio non lo deve dimostrare adesso, ma alla sue età ha corso con quella qualità".

