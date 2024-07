Marino: "Elogio il Milan per la politica moralmente corretta, non pagando le commissioni di Zirkzee"

vedi letture

Pierpaolo Marino, storico ex direttore sportivo del Napoli - ma anche di Atalanta e Udinese, fra le altre - ha analizzato in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com l'evoluzione del mercato in casa partenopea e non solo, fornendo il suo punto di vista sul mercato delle principali big del campionato italiano.

Il Milan ha scelto Alvaro Morata, dopo i tentativi per Zirkzee. Che decisione è stata?

"La vedo un'ottima scelta. Elogio il Milan per la politica moralmente corretta che ha messo in atto, non pagando le commissioni per Zirkzee. Erano veramente immorali e avrebbero fatto male al movimento, perché avrebbero costituito un precedente molto molto pericoloso. Sono molto positivo sull'arrivo di Morata al Milan: si è rinforzato sia come leadership sia come talento indiscusso quale è Morata. La società proseguirà poi su questa linea, Ibrahimovic sta facendo un lavoro oscuro importante. Credo che il Milan non potesse fare un inizio migliore di mercato".