Marinozzi: "Cerchiamo di non essere troppo affrettati nel dire che Leao non può fare la prima punta"

Andrea Marinozzi, telecronista e commentatore di DAZN, è intervenuto sul suo canale YouTube per commentare la vittoria rossonera sulla Fiorentina: "Una cosa che vorrei sottolineare, non so se siete d’accordo oppure no, è che si è fatta un’analisi poi un po’ affrettata: okay Leao fa gol con Gimenez, okay Leao quindi in quella posizione rende di più. Okay questo è evidente che con Gimenez non solo è migliorata la prestazione di Leao ma è migliorata la prestazione dell’intero Milan nel secondo tempo".

Marinozzi continua indagando le cause del perché non sia riuscito a incidere nel primo tempo: "Con Saelemaekers Leao ha avuto dei problemi di interazione, con il belga troppo allargato a sinistra e non connettendosi bene con Leao. Credo che con Pulisic questo possa avvenire meglio creando una relazione di alta qualità con l’americano, lasciando lo spazio centrale o a Fofana o a Rabiot che in questo è bravissimo. Cerchiamo di non essere troppo affrettati nel dire che Leao non può fare la prima punta".