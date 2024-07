Marinozzi: "Con Fonseca mi aspetto che possano arrivare più palle pulite all’attaccante"

vedi letture

Il Milan sogna Alvaro Morata come attaccante titolare per la prossima stagione, con lo spagnolo ancora in attesa di una risposta ai rossoneri. In merito alla stretta attualità del mondo rossonero, è intervenuto così Il giornalista Andrea Marinozzi. Queste le sue considerazioni a SkySport:

Marinozzi: "Quando affrontava squadre offensive il Milan tendeva a giocare in verticale mentre con Fonseca mi aspetto che possano arrivare più palle pulite all’attaccante. Morata ha vissuto tanti alti e bassi anche dentro la stessa stagione".