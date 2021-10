Marinozzi: "Il Milan è già una grande squadra"

Presente negli studi di SkySport24, Andrea Marinozzi ha commentato così il momento del Milan: "La Champions è davvero complicata, il Milan ha tanti giocatori con poca esperienza e poi c'erano tanti assenti contro il Porto. Pioli non cerca mai alibi. Per me il Milan è già una grande squadra se parliamo del campionato. Avrà tanti assenti contro il Bologna, non sarà facile ma i rossoneri hanno già dimostrato di poter superare tutte queste difficoltà. Sono tutti infortuni di natura differente, è veramente complicato per Pioli e lo staff risolvere questa situazione".