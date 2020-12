Marinozzi: "Stella Rossa è una squadra solida e da non sottovalutare. Il bomber è Falcinelli"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Andrea Marinozzi ha fatto il punti sulla Stella Rossa, avversario del Milan. Queste le sue parole: "Primi in classifica, stanno andando bene anche in Europa. Hanno una vecchia conoscenza del calcio italiano come Falcinelli che sta segnando con regolarità. Ha una buona solidità ed è una squadra che sta giocando bene. Senza il pubblico al Marakana perde un po' ma è una squadra da non sottovalutare. I precedenti tra rossoneri e serbi evocano grandi ricordi"