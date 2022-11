Marocchi: "De Ketelaere trequartista nel 4-2-3-1 da elementari, ma Pioli lo ha portato all'università. Ci vuole tempo"

MilanNews.it

Giancarlo Marocchi, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso a SkySport sul Milan: "Per chi arriva è difficile. De Ketelaere avrebbe bisogno di giocare da trequartista da elementari del 4-2-3-1, ma il Milan non gioca col 4-2-3-1 da elementari. Pioli lo ha portato all'università con tantissimi movimenti negli spazi. Ci vuole del tempo per farlo bene. De Ketelaere si vede che è spaesato... 'Ma che succede qua?! Date la palla a me che sono il trequartista' È un modo di giocare difficile che va imparato e lui è in netta difficoltà".