Marocchi in vista di Milan-Liverpool: "La vittoria del Venezia aiuta perché il tifoso arriva sorridente allo stadio"

vedi letture

Nella serata di Sky Sport 24, l'ex calciatore Giancarlo Marocchi ha parlato di Milan e della spinta che la vittoria di sabato sera contro il Venezia può dare alla formazione di Paulo Fonseca per affrontare nel migliore dei modi l'esordio in Champions League contro il Liverpool. Queste le sue dichiarazioni:

"Sai perché aiuta la vittoria contro il Venezia? Perché il tifoso arriva sorridente allo stadio. Stiamo parlando di due competizioni completamente diverse, ma tu hai la necessità di questo, perché bisogna proprio che sia una festa, con una classifica. Il calciatore deve capire bene cosa sta andando a fare, quindi non solo una festa ma soprattutto vincere anche per la classifica di Champions. Ma andare bene in campionato secondo me aiuta tanto. Poi arriveremo qui a gennaio, febbraio, marzo a chiedere "State scegliendo la Champions o il campionato?". Sarebbe bello? Si, ma c'è comuqnue bisogno di andare bene in campionato, anche perché la sconfitta non piace sicuramente a nessuno".