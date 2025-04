Marocchi: "Sull'approccio l'allenatore conta zero. I giocatori del Milan non fanno squadra"

vedi letture

Nel corso del Club, in onda come ogni domenica sera su Sky Sport 24, si è parlato chiaramente anche della situazione del Milan, alla luce del pareggio interno di sabato contro la Fiorentina che ha di fatto tagliato fuori i rossoneri dalla corsa per la Champions League e che ha complicato tantissimo la strada anche per un posto europeo in generale. Al tavolo degli opinionisti è intervenuto anche l'ex calciatore Giancarlo Marocchi che ha parlato della squadra rossonera.

Le parole di Marocchi sulla situazione del MIlan e la questione mentale: "Sull’approccio l’allenatore conta zero. Il Milan è così perché Theo viene puntato dopo dieci minuti e non è concentrato, non perché glielo ha detto Conceicao. Reijnders quest’anno è il migliore del Milan: quante volte ha dato una mano al compagno in fase difensiva? Per caratteristiche i giocatori del Milan non fanno squadra".