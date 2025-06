Marotta chiude su Inzaghi: "Ci sono dichiarazioni che si susseguono e poi ci sono smentite..."

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Ci sono dichiarazioni che si susseguono e poi ci sono smentite...Noi abbiamo preso atto della scelta dell'allenatore, ma oramai fa parte del passato e non entriamo in analisi approfondite". Cosi' Beppe Marotta, presidente Inter, replica a Simone Inzaghi sul caso del suo divorzio dal club nerazzurro che, secondo quanto rivelato dai dirigenti dell'Al Hilal, era stato deciso prima della finale Champions di Monaco, poi persa 0-5 col Psg.

"Siamo qui - ha aggiunto Marotta, a SporMediaset, dopo la partita col Monterrey al Mondiale per club - con orgoglio, con Chivu, in quella che non sappiamo se e' la coda della vecchia stagione o l'inizio della nuova. Da tre mesi stiamo lavorando per migliorare la squadra, alcune operazioni sono andate in porto altre sono da completare: l'intenzione, con la proprieta', e' mantenere lo zoccolo duro della squadra" (ANSA).