Marotta: "Danneggiati da una decisione incauta, il malumore serpeggia in tanti club"

Giuseppe Marotta, a.d. dell'Inter, è intervenuto a Radio Sportiva per esprimere il dissenso per la scelta del rinvio delle partite: "Ci sentiamo danneggiati da una decisione improvvida, incauta, presa senza che fossero interpellate le società attraverso un'assemblea straordinaria. Si tratta di un qualcosa di fondamentale per la credibilità del sistema calcio italiano. Il malumore serpeggia in tanti altri club, ci sono gli interessi in ballo, anche quelli dei tifosi. Siamo in una situazione di grande emergenza, non si sa ancora quello che succederà nella prossima settimana".