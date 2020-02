Marotta: "Sono molto preoccupato per il campionato"

Massimo Marotta, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della situazione attuale e del rinvio delle gare di questa giornata: "Siamo in una situazione di emergenza, è normale avere rispetto per la salute di ogni cittadino. Da dirigente sportivo bisogna pianificare il campionato italiano. Ci siamo ritrovati davanti a questa repentina decisione, sono molto preoccupato, se dovesse essere confermata la proroga del blocco fino all'8 marzo mi chiedo come riusciremo a gestire alcune partite della prossima giornata. Siamo in una situazione difficile, credo che il criterio utilizzato questa giornata debba essere utilizzato anche la prossima domenica. E' una cosa difficile alla luce di un campionato compresso di impegni".