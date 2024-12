Masala: "Fonseca, senza i titolarissimi, ha allestito una formazione che ha sbrigato una pratica in tranquillità"

Il Milan travolge il Sassuolo con un perentorio 6-1 che gli permette di accedere ai quarti di finale di Coppa Italia dove incontrerà la vincente tra Roma e Sampdoria. Una goleada che fa notizia e che mette ancora più pepe sul prossimo impegno dei rossoneri in campionato contro l'Atalanta a Bergamo, un big match che sarà spartiacque per la stagione. Del momento del Milan e della gara di ieri, Andrea Masala, collega della Gazzetta dello Sport, ha scritto così sulla rosea.

Le parole di Andrea Masala sul Milan: "Intriga il messaggio lanciato dai rossoneri: fanno sul serio in una competizione che non ritengono di ripiego. Fonseca, anche senza schierare i titolarissimi, ha comunque allestito una formazione che gli ha permesso di sbrigare una pratica in tranquillità. Mettiamoci pure che acquisiscono minuti le seconde linee: l'avvio è incoraggiante, per il Milan vale la pena investire anche su un altro fronte interno".