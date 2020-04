Mascherine obbligatorie in Lombardia? Borrelli: "Io non la uso perché rispetto le distanze"

Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile, ha risposto così a una domanda sulla nuova ordinanza della Lombardia circa l'uso obbligatorio di mascherine o altre protezioni al volto per uscire di casa : "Mascherine obbligatorie in Lombardia? Io non la uso perché rispetto le distanze. È importante indossarla se non si rispettano le distanze", le sue parole in conferenza stampa.