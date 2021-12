Massa o non Massa, VAR o non VAR. Milan, col Napoli è mancata la qualità

Non riesce a vincere il Milan in campionato e, dopo il pareggio contro l’Udinese, la squadra rossonera incorre nella terza sconfitta stagionale in serie A perdendo di misura contro il Napoli; decisiva la rete in apertura di partita di Elmas, lestissimo a sfruttare un’indecisione dei marcatori rossoneri su un corner battuto da Zielinski. Dopo il vantaggio, il Napoli ha pensato solo a difendersi, cercando di chiudere tutti i possibili spazi che il Milan ha provato a creare tramite un possesso palla, però, un po’ troppo sterile e certamente poco efficace.

Sono mancate le giuste scelte

I rossoneri non sono mancati in impegno, voglia, intensità e determinazione, ma è chiaro che per vincere le partite di serie A, specialmente i big match, ci sia bisogno di aggiungere a tutto questo lato di spirito anche la qualità. Le partite si vincono se fai le scelte giuste al momento giusto è il Milan, ultimamente, non sta (più) riuscendo in questo intento. Se poi ci si mette anche l'arbitro Massa ed il VAR con alcune decisioni ampiamente discutibili...

Emergenza continua

"Colpa", certamente, dei tanti troppi infortuni che da tempo stanno attanagliando la squadra di Stefano Pioli; le assenze di Leao e Rebić, in modo particolare, stanno risultando assai pesanti perché davano alla manovra rossonera quello sprint in più che sta tanto mancando nell’ultimo mese. È vero, anche il Napoli ieri aveva numerosi assenti, ma un conto è giocare 3-4 partite in emergenza, un altro è dover continuamente sopperire agli assenti per 3-4 mesi consecutivi. Mercoledì si chiuderà il 2021 con la trasferta di Empoli e Pioli avrà gli stessi giocatori di ieri a disposizione: per puntare allo Scudetto bisognerà certamente ritornare a vincere sin dal "Castellani" per poi sperare nel rientro dei giocatori migliori per ricominciare a correre come ad inizio stagione.