Massara nuovo Direttore Sportivo del Rennes, ora c'è l'ufficialità

vedi letture

Il Rennes ha ufficialmente annunciato, dopo le forti voci delle ultime settimane, la nomina di Frederic Massara come nuovo Direttore Sportivo. Questo il comunicato del club francese:

"Lo Stade Rennais F.C. annuncia Frederic Massara come nuovo Direttore Sportivo per la stagione 2024/2025. Frederic Massara ha avuto una ricca carriera. Franco-italiano, nato a Torino, ha iniziato la sua carriera come giocatore professionista, giocando più di 450 partite. In seguito ha lavorato come assistente allenatore prima di essere nominato responsabile del reclutamento del Palermo. Nel 2011 è passato all'AS Roma, dove è stato nominato direttore sportivo nel 2016. La sua permanenza a Roma è stata però di breve durata: Massara ha seguito Walter Sabatini all'Inter e allo Jiangsu Suning nel 2017, prima di tornare nella capitale italiana.

Nel 2019 è stato nominato direttore sportivo del Milan, dove, al fianco di Paolo Maldini, ha lavorato per costruire una squadra che ha vinto la Serie A nel 2022 e ha raggiunto le semifinali della Champions League nel 2023. È stato anche nominato direttore sportivo dell'anno ai Globe Soccer Awards 2022. Sulle sponde della Vilaine, supervisionerà la politica sportiva del club, dalla formazione alla squadra professionistica, e lavorerà a stretto contatto con Olivier Cloarec, presidente esecutivo e amministratore delegato dello Stade Rennais F.C. Assumerà l'incarico all'inizio di luglio 2024. Questa nomina fa parte di un ciclo di forti investimenti nello sviluppo a lungo termine del club, basato su due assi principali: un'ambizione sportiva di alto livello per la squadra professionistica e un centro di formazione riconosciuto come uno dei più efficaci in Europa".