Massaro: "Ho avuto la fortuna di essere al posto giusto al momento giusto, ringrazio Galliani e Sacchi"

Daniele Massaro, presente a Senigallia per il Premio Cesarini, ha parlato a Sky Sport 24 e ha voluto ringraziare due persone per la sua carriera: "Ho avuto la fortuna di essere nel posto giusto al momento giusto, devo dire grazie ad Adriano Galliani che convinse Berlusconi a prendermi e ad Arrigo Sacchi che la prima volta mi disse che nella sua squadra non avrei mai giocato. Mi ha insegnato a giocare a calcio e di far parte di quella grande squadra che ha fatto la storia del Milan".