Massaro: "La finale persa col Marsiglia ci ha devastato, eravamo troppo rilassati"

Daniele Massaro, intervistato da The Guardian, è tornato sulla sconfitta del 1993 in finale di Coppa dei Campioni, quando il Milan perse 1-0 contro il Marsiglia: "Nella finale del 1993 il mio Milan incontrò il Marsiglia, eravamo i favoriti ma perdemmo. L'anno successivo tornammo il finale ed incontrammo il Barcellona, cercando una rivincita. Fummo in una situazione simile a quella del Liverpool stasera, sperando di fare ammenda dopo la delusione dell'anno precedente. Perdere contro il Marsiglia fu un brutto colpo, da allora se qualcuno mi dicesse: "Vorresti rigocare quella gara ora", lo farei. Quella sconfittà mi ferì come poche altre cose nella mia vita. Prima della partita eravamo molto calmi, troppo, non pensammo di poter perdere quella finale ed eravamo troppo rilassati. C'era troppa arroganza, ci sentivamo forti e fiduciosi ma mentalmente fu un problema e Capello lo capì. La vera ragione per la quale perdemmo la finale fu perché Capello fece alcune scelte che alcuni dei miei compagni non apprezzarono. Alla fine Marsiglia segnò da un un calcio d'angolo e fummo costretti a vederli alzare la coppa, è stato molto doloroso. Dopo la partita lo spogliatoio era devastato, non potevamo credere a quello che era appena successo".