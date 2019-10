Massaro: "Serve far capire la fortuna di indossare questa maglia. Per me una seconda pelle"

Daniele Massaro, ex attaccante rossonero, ha parlato a Gazzetta TV di ciò che servirebbe, secondo lui, ai giocatori del Milan odierno: “Basta pensare all’entusiasmo, la determinazione, la volontà, la professionalità di tutti questi uomini (indicando i suoi ex compagni di squadra, ndr) e far capire la fortuna di questi ragazzi nell’indossare questa maglia. Che poi per me non è mai stato ‘indossare’, ma è sempre stata una seconda pelle.”