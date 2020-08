Massimo Silva: "Giampaolo? Prima del Milan aveva ottenuto grandi risultati"

Massimo Silva è stato intervistato in esclusiva per TorinoGranata.it. Silva è un allenatore e nella stagione 2004-2005 ha allenato insieme a Marco Giampaolo. Queste le parole sull'ex allenatore rossonero: "Prima del Milan aveva avuto una crescita notevole e ottenuto grandi risultati con la Sampdoria dando alla squadra anche un buon gioco. Giampaolo sa fare calcio. Cairo ha detto che insegna calcio ed è la verità. In settimana è molto bravo e poi la domenica, se i giocatori lo seguono, ottiene risultati. Se, come dicevo, i giocatori lo seguono e se arriverà qualche risultato potrà fare molto bene al Torino”.