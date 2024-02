Mastour si racconta: "Ho attraversato momenti difficili: ero depresso"

Hachim Mastour ha soli 25 anni ma è come se avesse vissuto tutta una carriera. A soli 14 anni il Milan lo ingaggiò e divenne un fenomeno del web creandosi un'aspettativa enorme che poi non è riuscito a rispettare. Oggi l'italo-marocchino gioca nella patria della madre nell'Union Touarga Sportif. Pochi giorni fa si è raccontato a SportBible così: "Ho attraversato momenti difficili. Ero depresso. Ne sono uscito grazie alla mia famiglia, così come alla volontà e alla fede. La fede mi ha aiutato molto. Dio non impone a nessuna anima più di quanto possa sopportare. Ogni problema e ostacolo che abbiamo nel nostro percorso può essere superato. Se è davanti a noi, è per una ragione. Ho ritrovato il mio sorriso e il piacere nel calcio. Ho sofferto di depressione, ma ne sono uscito più forte. Ho ritrovato il mio sorriso e il piacere nel calcio. Non ci sono parole per descriverlo".

Poi il racconto della volta che fu convocato in panchina a 15 anni da Seedorf nel maggio del 2014 nella partita contro il Sassuolo. Il suo ricordo: "Ho avuto la pelle d'oca mentre l'autobus si dirigeva verso San Siro. Avere la mia famiglia sugli spalti e sentire il mio nome urlato dagli altoparlanti e dalla Curva Sud… non lo dimenticherò mai. Ogni epoca ha il proprio processo. All'epoca era impensabile che un ragazzo di 15 anni arrivasse in prima squadra, specialmente in una squadra come il Milan, che aveva un roster di campioni in ogni posizione".