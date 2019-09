Mateo Musacchio eletto MVP di Hellas-Milan

Mateo Musacchio è stato insignito del titolo di MVP per la sfida contro l'Hellas. Lo ha riferito il Milan tramite il proprio profilo Twitter ufficiale.

Congratulations to our fearless defender. @MateoMusacchio you’ve been elected @emirates MVP for #VeronaMilan!



Musacchio è il vostro MVP della partita al Bentegodi, complimenti Mateo!#SempreMilan pic.twitter.com/emQpj0vMcK