Materazzi: "Ibra? Mi meraviglia che siamo andati d'accordo per tre anni. Spero che Maldini non torni"

"E' andata male, malissimo. Però hanno meritato ed è giusto che ci prendano anche in giro". Così l'ex difensore dell'Inter Marco Materazzi a margine della inaugurazione della prima isola Technogym Outdoor, ai Giardini Indro Montanelli a Milano, nella settimana successiva al derby meneghino che ha visto trionfare il Milan. "Ci sono tanti fattori che in questo periodo dell'anno possono variare, tipo la condizione fisica. Sicuramente l'Europeo ho tolto la preparazione a tanti dei nostri giocatori. Nel momento in cui la squadra ritroverà la condizione credo tornerà la squadra da battere. Detto ciò, complimenti a chi oggi è avanti. Fanno di tutto per battere l'Inter, ma credo che fino alla fine dovranno fare i conti con noi".

Con Ibra ogni tanto vi punzecchiate, avete giocato tre anni insieme: c’è qualcosa che non sappiamo?

"E mi meraviglio che in quei tre anni siamo andati d'accordo".

Avevi più paura del Milan di Maldini?

"Avevo più paura del Milan di Maldini perché so il lavoro che ha fatto e quanto tenesse al Milan. Non ha potuto fare ciò per cui era stato chiamato e si è fatto da parte con grandissima dignità e onestà. Spero che non torni al Milan".