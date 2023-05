Matri: "Milan, mercato non all'altezza. Origi non è riuscito a sostituire Giroud"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Matri, talent di DAZN ed ex centravanti, ha parlato dei problemi che attraversano il Milan. "Non ha avuto un mercato all'altezza, non ha avuto le risposte in campo da chi ci si aspettava di più, come De Ketelaere, andato via Kessie c'è stato Pobega che non è allo stesso livello pur facendo benino, Origi non è riuscito a sostituire Giroud oppure Zlatan, che è stato fuori tutto il campionato. Sono assenze importanti".