Matteo Gabbia incita sui social: "Avanti Milan. Tutti uniti!"

Altra partita e altra grande prestazione di Matteo Gabbia che ancora una volta, contro l'Atalanta, risulta essere uno dei migliori in campo. Il centrale class 1999 è tornato quasi per caso dal prestito al Villarreal ed è diventato un titolare rossonero nell'attesa che oltre a Thiaw e Kalulu, torni Tomori. A questo punto, tra l'altro, se le prestazioni si manterrano su questo livello, non è detto che Gabbia non possa essere confermato come prima scelta. Intanto dà segnali anche da leader.

Non solo ieri in campo ha tranquillizzato Leao ma anche nella gestione del pallone si prende più responsabilità che in passato, con maggiore tranquillità. Intanto ieri sera Matteo Gabbia è stato uno dei pochi calciatori rossoneri a pubblicare sui propri profili social e lo ha fatto scrivendo un messaggio di incitamento dopo un pareggio arrivato al termine di una prestazione che meritava di più: "Avanti Milan. Tutti uniti!".