Mauro: "Come fa essere ad essere rigore quello di Theo su Dodò? E' la mortificazione del calcio"

Intervenuto a Pressing, Massimo Mauro ha parlato così del Milan:

Sul rigore per la Fiorentina: "In uno sport in cui si gioca con i piedi, come fa essere ad essere rigore quello di Theo su Dodò? E' la mortificazione del calcio. Il francese tira anche indietro il piede. Lo tocca appena".

Sul Milan: "Al Milan manca la società. L'allenatore ha fatto degli errori, ma in alcune situazioni deve intervenire la società. L'allenatore deve essere supportato. C'è una mancanza su questa cosa, stiamo parlando del Milan. In una partita in cui sbagli due rigori e prendi due gol che una difesa di un certo livello non può prendere, è difficile da commentare. Il Milan per me non può giocare solo con Reijnders e Fofana in mezzo al campo. Ci sono tante cose che ti fanno storcere il naso".