Mauro: "Lo scudetto si vincerà con meno punti dell'anno scorso"

Mauro: "Lo scudetto si vincerà con meno punti dell'anno scorso"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:20News
di Francesco Finulli

Massimo Mauro, ex calciatore di Serie A, tra le altre della Juventus, e opinionista, è intervenuto in diretta sulle frequenze di Radio 24, durante la trasmissione Tutti Convocati, per parlare dell'esonero da parte delle Juve di Igor Tudor, il primo allenatore a saltare in questo campionato. Di seguit un estratto delle dichiarazioni di Mauro sulla competitività nella lotta per lo Scudetto in Italia.

Le parole di Massimo Mauro: "Quest'anno lo scudetto lo vinceranno con meno punti dello scorso anno, il livello si è abbassato e puoi lottare per vincere. Alla Juventus devi pretendere giocatori forti".