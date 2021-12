Mbappé: "Giocare con Neymar e Messi è un'opportunità incredibile"

Kylian Mbappé, attaccante del PSG, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato anche dei compagni di squadra Neymar e Lionel Messi. Mbappé ha dichiarato: “È normale che ci fossero molte attese. Tutti si aspettano meraviglie quando una squadra può schierare giocatori di questo livello. Ma non vanno dimenticati gli episodi che hanno provocato qualche ritardo: l’infortunio di Neymar, la fase di adattamento di Messi, e anche qualche difficoltà nel gioco di squadra. Ma quando hai la possibilità di giocare con questa categoria di giocatori non si può che essere fiduciosi. Giocare con loro per me è un’opportunità incredibile e non vedo l’ora che Neymar rientri perché anche insieme a lui penso potremo fare grandi cose nella seconda parte della stagione”.