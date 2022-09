Mbappe, il rinnovo col Psg è un 2+1: in estate può di nuovo accendersi il mercato

MilanNews.it

L'Equipe rivela qualche dettaglio a proposito del nuovo contratto di Kylian Mbappe con il Paris Saint-Germain. Il rinnovo, annunciato lo scorso maggio, sarebbe non di tre anni come da comunicato, bensì un biennale con opzione per una terza stagione a favore non del PSG ma piuttosto di Mbappe.

Il 23enne, quindi, al termine dei primi due anni (2024) avrà il coltello dalla parte del manico e questo scenario rischia di andare ad incendiarsi già nella prossima estate, quando potrebbe mancare un solo anno rispetto ad una sua partenza a zero. L'attaccante francese è da tempo oggetto del desiderio del Real Madrid.