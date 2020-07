Mbappé ko 3 settimane, salta l'Atalanta in Champions

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Adesso è ufficiale: Kylian Mbappé sarà costretto a saltare la sfida dei quarti di finale (sfida unica) di Champions League contro l'Atalanta, in programma mercoledì 12 agosto. E' stato lo stesso Paris Saint-Germain a comunicarlo, con un tweet sul proprio account ufficiale. Secondo il club campione di Francia, il giocatore dovrà rimanere fermo per tre settimane a causa dell'infortunio alla caviglia rimediato nella finale della Coppa di Francia vinta contro il Saint-Etienne. Potrebbe quindi rientrare il 18 agosto, se il PSG si qualificherà per la semifinale di Champions contro Atletico Madrid o Lipsia. Intanto la squadra di Thomas Tuchel giocherà la finale della Coppa di Lega francese contro il Lione, prossimo avversario della Juve. (ANSA).