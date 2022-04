Mbappé spaventa il Real Madrid: "C'è la possibilità che io resti al PSG"

MilanNews.it

Dopo lo show contro il Lorient (doppietta e tre assist), Kylian Mbappé ha fatto il punto sul suo futuro, spaventando i tifosi del Real Madrid e regalando speranze a quelli del PSG. Il francese ha detto: “Non ho ancora preso nessuna decisione se cambiare squadra a fine stagione oppure no. Sto pensando perché ci sono elementi nuovi, tante cose e non ne sono sicuro. Non lo so, non voglio sbagliarmi. Voglio prendere la decisione giusta. So che per le persone è un po' tardi. Se c'è la possibilità che io rimanga al PSG? Sì, naturalmente”.